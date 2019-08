Quem pretende ter mais comodidade para parcelar multas de trânsito e dívidas similares em Minas já pode recorrer ao serviço pela internet. Já adotado em cidades como São Paulo e Goiânia e no Distrito Federal, permite quitar infrações e IPVA, licenciamento e DPVAT em até 12 vezes, inclusive por meio de um aplicativo de smartphone. Apesar da praticidade, especialistas alertam que as taxas de juros podem ultrapassar 5% ao mês e quase dobrar o valor inicial da dívida.

O parcelamento de multas e outros débitos de veículos acontece desde 2017 em todo o país, com aprovação pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) por meio da Resolução nº 697. Do ano passado para cá, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) credenciou nove empresas para atuar com esse tipo de serviço em endereços fixos. Neste mês, a Zapay, uma das firmas selecionadas, começou a oferecer os pagamentos também pela internet.

A projeção da Zapay é atrair a adesão de ao menos 150 mil clientes mineiros até o fim do ano. Um dos diretores da empresa em Minas, Varley Silva, diz que a empresa chega a oferecer descontos de até 40%, a depender da quantidade de dívidas dos motoristas.

"A primeira facilidade é a comodidade. Mas as condições são muito atrativas. Se a pessoa tem vários débitos, pode negociar on-line mesmo com nossa central de atendimento e conseguir um desconto de 30% a 40% em todas as taxas (que ela cobra)”, afirma Silva.

Em cada transação, a Zapay tem uma rentabilidade média de 3% sobre os valores negociados. E tenta praticar taxas menores do que a dos bancos, afirma. Segundo a empresa, a média das taxas de juros é de 34,49% ao ano. Porém, a média das mesmas taxas para crédito consignado pessoal ao ano é de 23,05% no setor público, 22,82% no INSS e 35,49% no setor privado — praticamente o mesmo índice praticado pela Zapay.

Mas, a depender do valor da dívida, os juros podem até dobrar o valor inicial. Em duas simulações feitas pelo <CF37>Hoje em Dia</CF>, uma multa de R$ 1.453 parcelada em dez vezes teve aumento de 32%, chegando a R$ 1.983,50. Já outro débito de R$ 2.245,71 parcelado em 12 vezes, sofreu uma alteração de 90%, passando para R$ 4.257, 19.

O economista Márcio Salvato, coordenador do curso de Economia do Ibmec, adverte que os consumidores devem sempre comparar as diversas taxas de juros no mercado antes de fechar um negócio aparentemente atraente. Segundo Salvato, o fato de a maior parte das empresas não cobrar consulta ao Serasa e SPC, além de não realizar análise de crédito, pode ser um sinal de alerta para o consumidor.

“Essas facilidades querem dizer que a taxa de juros será média. Nunca baixa. Então, quem tem uma dívida pequena e é relativamente bom pagador talvez consiga uma taxa melhor em alguma outra instituição financeira. Mas para o consumidor que tem muitos débitos e principalmente há muito tempo, pode ser um bom negócio, porque essa pessoa cairia numa taxa alta por causa de seu histórico financeiro”, diz Salvato.<EM><QA0>



Presencial

Além dos pagamentos on-line, em Minas são mais de cem postos físicos disponíveis para parcelamento de multas, impostos e outros débitos incidentes sobre veículos. O Detran[/TEXTO]-MG ainda esclarece que “os custos da operação variam conforme a opção de parcelamento escolhida pelo cidadão, e que ele será informado no momento da transação sobre os valores”.

O interessado poderá utilizar até três cartões para efetuar o pagamento, que deverá ser realizado em no mínimo duas parcelas — sem opção de pagamento direto do valor total do débito — por meio de cartão de crédito. O Detran-MG ressalta que não há prazo para fazer o parcelamento dos débitos. Os prazos para pagamentos em dia das taxas como IPVA e multas não interferem no parcelamento.