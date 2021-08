Combatentes talibãs chegaram neste domingo (15) à capital do Afeganistão - Cabul, a última grande cidade que ainda estava sob controle do governo do presidente Ashraf Ghani, que abandonou o país O movimento extremista volta ao poder depois de duas décadas.

Nos últimos dias, todas as grandes cidades caíram nas mãos dos radicais islâmicos. Em muitas delas não houve sequer resistência. Hoje de manhã, antes de Cabul, eles tomaram Jalalabad.

Na capital, o governo afegão e os talibãs estão em conversações para uma rendição pacífica e a constituição de um governo transitório.

Para a especialista em relações internacionais da Rádio e Televisão de Portugal (RTP)Ana Isabel Xavier a ofensiva talibã sobre Cabul é "um pouco surpreendente", tendo em conta que os serviços secretos norte-americanos previam a queda da capital afegã dentro de três meses.

Papa

O papa Francisco apelou à paz e ao diálogo entre as partes envolvidas no conflito do Afeganistão.

O sumo pontífice da Igreja Católica considera que só dessa forma o povo afegão poderá viver em segurança.