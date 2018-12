A polícia do Afeganistão resgatou em Cabul uma mulher alemã de origem afegã sequestrada dois anos atrás por um homem que a enganou para levá-la da Europa. Segundo fontes do governo, ela foi torturada pelo sequestrador durante esse período.



A refém, identificada apenas como Rabia, foi resgatada depois que as autoridades detiveram o sequestrador por falsificar um passaporte, o que levou a uma investigação e à consequente libertação da mulher. Ela foi entregue à Embaixada da Alemanha em Cabul.





