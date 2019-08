Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas nas cidades de Odessa e Midland, no Oeste do Texas, depois de um homem abrir fogo contra pessoas aleatórias na tarde deste sábado (31), informou a polícia de Odessa. Entre as vítimas do ataque, estão três policiais.



A polícia de Midland afirmou que um atirador ativo foi morto no cinema Cinergy, em Odessa, e que não havia outros. Mais cedo, oficiais disseram acreditar que havia dois atiradores em veículos separados na área.



O governador do Texas, Greg Abbott, declarou que está "de coração partido por esse ataque sem sentido e covarde". Ele planeja viajar para Odessa neste domingo.



O presidente americano Donald Trump escreveu no Twitter que havia sido informado sobre o tiroteio no Texas pelo procurador-geral William Barr. "O FBI e a polícia estão totalmente envolvidos", afirmou.