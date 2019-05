Ao menos onze pessoas foram mortas em Virginia Beach, no Estado americano da Virgínia, após um atirador abrir fogo dentro de um edifício da prefeitura, informou a polícia local.



Segundo as autoridades, o suspeito, um funcionário público municipal há muito tempo, também morreu no incidente, que se desdobrou por vários andares do edifício nesta sexta-feira. Seis pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais na região, afirmou o chefe da política de Virginia Beach, James Cervera.



"Este é o dia mais devastador da história de Virginia Beach", disse o prefeito da cidade, Bobby Dyer. O atirador "começou a atirar indiscriminadamente contra as vítimas", completou.



Cervera não providenciou qualquer informação sobre uma possível motivação para o tiroteio. "Neste momento, temos mais perguntas realmente que respostas", disse.