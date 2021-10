Se tudo der certo, o ator William Shatner, famoso por interpretar o Capitão Kirk nos filmes e na série de ficção científica Jornada nas Estrelas, conhecerá, nesta quarta-feira (13), de forma realista, um pouco mais das sensações vividas por seu personagem. Ele participará da segunda missão tripulada da empresa de turismo espacial Blue Origin, que tem como proprietário o bilionário Jeff Bezos.

A decolagem do foguete New Shepard NS-18 está prevista para as 10h30, caso as condições climáticas e atmosféricas estejam adequadas. Aos 90 anos, Shatner será a pessoa mais velha a ir ao espaço. A aventura será transmitida ao vivo pelo Twitter da Blue Origin.

O foguete é totalmente automatizado e reutilizável. Ele decola verticalmente, com uma cápsula que se desprende durante o voo. Na viagem, o ator vai ultrapassar a chamada linha de Karman, o limite reconhecido internacionalmente entre a atmosfera terrestre e o espaço, a uma altitude de 100 quilômetros. A previsão é de que a experiência dure 11 minutos.

Além do ator, estarão a bordo mais três passageiros: Chris Boshuizen, antigo engenheiro da agência espacial norte-americana (Nasa) e cofundador da empresa Planet Labs, que tira fotografias de alta resolução da Terra, utilizando satélites; Glen de Vries, cofundador da Medidata Solutions, empresa de software para a indústria farmacêutica; e Audrey Powers, responsável pelas operações de voo e manutenção de foguetes da Blue Origin.

Esta é a segunda viagem com passageiros da Blue Origin, após o voo realizado em julho com Jeff Bezos a bordo.



