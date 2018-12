O diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, disse neste domingo que aguarda uma resposta do líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, sobre a contraproposta feita para o financiamento do muro entre Estados Unidos e México.



Mulvaney não entrou em detalhes, apenas assinalou que o valor ficou entre os US$ 5,7 bilhões exigidos pelo presidente Donald Trump para a construção da barreira e o US$ 1,3 bilhão que os democratas demandam para a segurança das fronteiras.



Entretanto, democratas mantêm sua posição e dizem estar abertos a propostas que não incluam a construção do muro, que seria "custoso e ineficiente" na avaliação de Schumer. Os democratas querem manter os valores orçamentários para a defesa das fronteiras nos níveis atuais, em US$ 1,3 bilhão, mas sem a construção do muro.



O impasse sobre a questão pode fazer com que a paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos se estenda até janeiro. Em entrevista à rede de TV americana Fox News, Mulvaney, advertiu que o 'shutdown' pode ir além do dia 28 e se estender no mandato do novo Congresso. Fonte: Associated Press.