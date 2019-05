O governo da China e a imprensa estatal do país reforçaram a retórica contra os Estados Unidos, ao lembrarem que poderiam usar terras-raras na disputa comercial. Essas substâncias são amplamente usadas na indústria.



"Se aqueles que querem usar produtos feitos com terras-raras que exportamos desejarem coibir e suprimir o desenvolvimento da China, então acredito que o povo chinês não ficará feliz", afirmou uma autoridade não nomeada da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, em comunicado no fim da terça-feira.



O jornal estatal Diário do Povo afirmou em comentário hoje que os EUA não devem subestimar a capacidade de Pequim de adotar medidas retaliatórias para salvaguardar seus interesses. O presidente chinês, Xi Jinping, visitou na semana passada um dos maiores fornecedores do mundo de terras-raras, no sul da China, levando mais atenção a um componente em que o regime chinês tem influência e que é crucial para indústrias de alta tecnologia na economia americana.