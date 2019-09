As importações da China de produtos de petróleo entre janeiro e agosto totalizaram 20,49 milhões de toneladas, queda de 6,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas no mês de agosto, as importações foram de 2,09 milhões de toneladas, de acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas.



Por outro lado, as exportações de produtos de petróleo cresceram 4,7% entre janeiro e agosto na comparação anual, para 42,08 milhões de toneladas, com as exportações atingindo 4,075 milhões de toneladas apenas em agosto.



Enquanto isso, as importações chinesas de minério de ferro entre janeiro e agosto caíram 3,5% na comparação anual, para 684,85 milhões de toneladas. Somente em agosto, as importações da commodity ficaram em 94,85 milhões de toneladas.



Já as importações de cobre entre janeiro e agosto ficaram em 3,09 milhões de toneladas, queda de 11% em relação a igual época do ano passado. Apenas no oitavo mês do ano, as importações foram de 404 mil toneladas.