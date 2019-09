As fortes chuvas que caem no sudeste da Espanha, provocando inundações em províncias como Valência, Alicante, Murcia, Almería, Granada e Albacete, deixaram quatro mortos, danos estruturais e um colapso no sistema de transporte.



As vítimas foram registradas em três incidentes separados, em que automóveis foram arrastados pela força das águas, além de um veículo que ficou submerso.