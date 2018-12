O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que os senadores democratas aprovem o projeto de lei que destina US$ 5 bilhões para o financiamento da construção de um muro na fronteira com o México. O impasse sobre o orçamento do país, aprovado na Câmara nesta semana, paralisa parcialmente as atividades do governo desde a meia-noite deste sábado.



"Democratas, nós temos uma lista maravilhosa de coisas que precisamos para manter nosso país seguro. Vamos trabalhar juntos, ser bipartidários e aprovar [o projeto]", disse o presidente. Em tom aparentemente conciliatório, Trump disse que o projeto está nas mãos dos democratas e que "nós precisamos dos votos deles".



Focando nos perigos da imigração ilegal, como entrada de drogas e gangues no país, o presidente reiterou a necessidade de segurança nas fronteiras. "Precisamos de uma grande barreira. Se não a tivermos, nunca vai funcionar", afirmou.



Em contrapartida, a liderança democrata no Congresso disse que o governo foi paralisado por causa de birra de Trump. Para Chuck Schumer, líder democrata no Senado, e Nancy Pelosi, líder democrata na Câmara dos Representantes, o presidente "conseguiu o que queria" após ameaçar paralisar o governo várias vezes. Para os democratas, o muro é "ineficiente e caro". (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)