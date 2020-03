A Coreia do Norte disparou nesta segunda-feira (9) três projéteis não identificados, disseram as forças armadas do país, dois dias após o regime ter ameaçado tomar medidas sérias contra a condenação internacional aos seus exercícios militares.

As forças armadas sul-coreanas afirmaram em comunicado que detectaram três lançamentos feitos a partir da Coreia do Norte, numa cidade costeira no leste da província de Hamgyong, e disseram que estão monitorizando a possibilidade de se verificarem lançamentos adicionais.

Nos últimos dez dias, a Coreia do Norte informou que o líder Kim Jong-un supervisionou duas rondas de exercícios de artilharia, os primeiros testes de armas desde final de novembro.

A Coreia do Sul e alguns países europeus protestaram contra os exercícios da Coreia do Norte, que acreditam terem envolvido o lançamento de mísseis balísticos, numa violação às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A Coreia do Norte atacou as críticas da comunidade internacional, alegando ter o direito de realizar exercícios militares, tendo em vista a presença próxima das forças norte-americanas e sul-coreanas.



Leia mais:

Países insistem que Irã cumpra acordo nuclear de 2015

Irã admite abate de avião ucraniano com míssil e reconhece erro

Coreia do Norte dispara possíveis mísseis balísticos, diz Seul