A cerimônia de premiação do Oscar de 2021 foi adiada de fevereiro para abril em razão da epidemia do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira (15) a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

A entrega dos principais prêmios da indústria cinematográfica mundial será realizada em 25 de abril de 2021, informaram os organizadores. Originalmente, o evento estava marcado para 28 de fevereiro.

A epidemia de Covid-19 fechou os cinemas em todo o mundo em meados de março e interrompeu a produção de filmes.

A Academia de Hollywood também estendeu o prazo para que os filmes sejam lançados para se qualificarem para uma indicação ao Oscar para 28 de fevereiro de 2021, ante 31 de dezembro de 2020.

"Nossa esperança, ao estender o período de elegibilidade e a data de premiação, é proporcionar a flexibilidade que os cineastas precisam para concluir e lançar seus filmes sem serem penalizados por algo além do controle de qualquer um", disse o presidente da Academia, David Rubin, e o executivo-chefe da Academia, Dawn Hudson, em comunicado.

A interrupção das produções fez com que muitos filmes ficassem sem poder ser finalizados ou lançados antes do prazo usual no fim do ano. Dezenas de lançamentos de filmes têm sido transferidos para 2021.

