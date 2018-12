Relatos dão conta de que forças de segurança do Egito mataram 40 suspeitos militantes. A ação ocorre um dia após um atentado a bomba contra um ônibus turístico nas imediações das pirâmides de Gizé. No atentado, três turistas vietnamitas e um guia turístico morreram.



O ministério do Interior do Egito não confirma relação entre o atentado de sexta-feira e as mortes neste sábado. Informações indicam que cerca de 30 dos suspeitos foram mortos em esconderijos nos arredores de Gizé, com "terroristas" planejando uma série de ataques contra instituições do Estado e contra a indústria do Turismo no país. Fonte: Dow Jones Newswires.