Em um discurso incomum antes de sua abdicação, em 2019, o imperador japonês Akihito destacou que se sente reconfortado pelo fato de seu longo reinado ter sido pacífico. Ele aproveitou o discurso gravado em razão de seu 85º aniversário, celebrado ontem, para enaltecer o povo japonês e a imperatriz Michiko, primeira plebeia a entrar para a família imperial nipônica e com a qual está casado há 60 anos.



Com a voz trêmula ao falar do legado da 2ª Guerra, ele citou o "número incalculável" de vidas perdidas no conflito, travado em nome de seu pai, Hirohito, morto em 1989. Também destacou a importância de ensinar aos jovens a História "com exatidão".

