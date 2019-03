No manifesto em que justifica o ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia, Brenton Tarrant cita o Brasil entre os países que fracassaram em razão da miscigenação racial. "O Brasil com sua diversidade racial é completamente fraturado como nação, um lugar onde as pessoas se separam e se segregam quando querem", escreveu.



O texto intitulado "The Great Replacement" ("A Grande Substituição", em tradução livre) faz referência a uma teoria originada na França, segundo a qual "os povos europeus estão sendo substituídos por populações de imigrantes não europeus".

Em um dos capítulos do manifesto chamado "Diversidade é fraqueza", o autor do massacre na mesquita Al-Noor questiona o motivo de "políticos, educadores e mídia" repetirem que "a diversidade é nossa principal força".



"As nações 'diversificadas' ao redor do mundo são palcos de conflitos sociais, políticos, religiosos e étnicos intermináveis", afirma o atirador, citando EUA e Brasil como exemplos disso.



O manifesto detalha dois anos de radicalização e preparativos e afirma que um dos principais momentos para ele foi o fracasso da líder de ultradireita Marine Le Pen nas eleições francesas de 2017.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.