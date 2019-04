Uma escola na cidade de Indiana, nos Estados Unidos, implementou um programa piloto para que crianças carentes tenham o que comer nos fins de semana.



Na Woodland Elementary School, as crianças recebem café da manhã e almoço, mas, em casa, ficam sem comida.



Junto com a ONG local Cultivate, localizada em South Bend, a instituição escolar fornece alimentos que não foram utilizados para um pequeno grupo de estudantes.



"Resgatamos alimentos que foram feitos, mas nunca servidos por grandes empresas de serviços de comida, como o sistema escolar", disse Jim Conklin, Cultivate, ao canal de televisão WSBT.



Os alimentos não utilizados são combinados pela equipe com outros itens a fim de preparar refeições individuais congeladas. Oito delas compõem os kits, entregues em mochilas para 20 alunos, que os levam para casa toda sexta-feira.



"Está causando um grande impacto", disse Melissa Ramey, da Academia de Liderança da Câmara, órgão que ajudou a iniciar o programa.



"Estou orgulhosa disso. Foi de partir o coração ouvir que as crianças vão para casa nos fins de semana e não têm nada para comer." Agora, o sistema escolar de Elkhart quer expandir o programa de alimentos para outras escolas.