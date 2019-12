Pelo menos 14 pessoas morreram e outras duas continuam retidas na sequência de uma explosão numa mina de carvão na província de Guizhou, no sul da China, informou hoje (17) a agência noticiosa oficial Xinhua.

A explosão ocorreu durante a madrugada. As equipas de resgate conseguiram, entretanto, libertar com vida sete dos 23 trabalhadores que se encontravam na mina, situada no condado de Anlong.

Os serviços de emergência encontraram ainda os corpos sem vida de 14 mineiros, enquanto os outros dois permanecem encurralados nos escombros.

O acidente aconteceu depois de, no sábado passado, uma inundação numa mina de carvão na província de Sichuan, centro da China, ter feito 5 mortos e deixado 13 mineiros encurralados.

As minas de carvão na China, consideradas na última década as mais perigosas do mundo, registraram no ano passado 224 acidentes, que causaram 333 mortos, segundo dados oficiais.

O pior ano deste século foi 2003, quando se contabilizaram 6.990 mortes nas minas no país.





