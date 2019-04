Um terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter atingiu nesta quinta-feira (18), a cidade de Hualien, em Taiwan. Ainda não há informações de vítimas. O município fica a cerca de 200 quilômetros de Taipé, capital do país.



De acordo com o Escritório Central de Meteorologia da ilha, o tremor ocorreu a 18,8 km de profundidade, às 13h01 (horário local, 2h01 de Brasília). O terremoto de 6,1 foi seguido por duas réplicas de magnitude 4,1 e 3,1, após 16 e 31 minutos, respectivamente.



Em Taipé, o terremoto provocou pânico e deixou dezenas de pessoas trancadas em elevadores. Além disso, um edifício ficou inclinado, apoiando-se em outra edificação. O trem de alta velocidade e o sistema de metrô da capital interromperam as operações, mas ainda não há relatos de vítimas e danos em Hualien, cidade mais afetada pelo tremor.



Em fevereiro do ano passado, um terremoto de 6,4 graus de magnitude na escala Richter castigou essa mesma cidade causando 17 mortos.



Por medida de segurança, escolas localizadas ao longo da costa leste foram evacuadas. Dois excursionistas que estavam no famoso Parque Nacional de Taroko ficaram feridos após serem atingidos por rochas que despencaram, informou a prefeitura de Hualien.

