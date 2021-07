Fundador da Amazon, o bilionário Jeff Bezos foi ao espaço com três pessoas em um voo suborbital. O feito foi realizado sobre o deserto do Texas, a bordo da nave New Shepard, de sua própria empresa de turismo espacial, Blue Origin, na manhã desta terça-feira (20).

Entre os tripulantes estavam o irmão do empresário, Mark Bezos, a pioneira espacial e ex-integrante do "Mercury 13" Wally Funk, 82, e o primeiro cliente pagante do New Shepard, o estudante de apenas 18 anos Oliver Daemen. Os dois últimos são as pessoas mais velha e a mais nova a irem para o espaço.

O voo até a borda do espaço decolou por volta das 10h12 (horário de Brasília), atingiu uma altitude de 107 km e durou dez minutos e 22 segundos. O Pouso aconteceu às 10h22.

Blue Origin video from inside the New Shepard capsule in space:



Jeff Bezos: “Who wants a Skittle?” pic.twitter.com/SUO6sAYZAE — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) July 20, 2021

"Vocês têm uma tripulação muito feliz", disse Jeff Bezos durante o pouso. Os tripulantes voltaram de paraquedas para o Texas. Após sair da cápsula, Bezos ainda afirmou que é "o melhor dia de sua vida".

O feito marca o início de uma nova era de turismo espacial comercial privado, inaugurada nove dias antes pelo também bilionário Richard Branson, que foi ao espaço em um voo da concorrente, Virgin Galactic.

