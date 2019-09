O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, informou nesta segunda-feira que ao menos cinco pessoas morreram nas Ilhas Ábaco por causa da passagem do furacão Dorian, que atinge o arquipélago na categoria 4. Minnis disse ainda que há pessoas na ilha próxima de Grande Bahama que enfrentam grave perigo.



O premiê garantiu que os bombeiros responderão aos pedidos de ajuda assim que possível. Minnis afirmou que muitas casas e edifícios foram gravemente danificados ou mesmo destruídos por causa do furacão. "Estamos em meio a uma tragédia histórica", lamentou.



O furacão se mantinha imóvel sobre a Grande Bahama na tarde desta segunda-feira, com ventos máximos sustentados de 233 quilômetros por hora. Ele estava 170 quilômetros a leste de West Palm Beach, na Flórida. A expectativa é que ele ameace nesta semana algumas regiões dos EUA, nos Estados da Flórida, das Carolinas do Norte e do Sul e da Geórgia.



Fonte: Associated Press.