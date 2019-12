O governo brasileiro negou envolvimento em um ataque a uma unidade militar no sul da Venezuela, próximo à fronteira com o Brasil. Segundo autoridades locais, na ação ocorrida nesse domingo (22), um militar morreu e seis pessoas foram detidas. Armas teriam sido roubadas.

Pelo Twitter, o ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodríguez, acusou o governo brasileiro de colaborar com o treinamento dos autores do ataque.

“Esses criminosos foram treinados em acampamentos paramilitares plenamente identificados na Colômbia e receberam a colaboração do governo de Jair Bolsonaro”, disse Rodríguez na rede social.

Jorge Rodríguez disse no twitter que os criminosos receberam a colaboração do governo de Jair Bolsonaro

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil rebateu as acusações do ministro venezuelano. “O Brasil nega qualquer envolvimento no episódio”, disse em nota.

Já o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse que o ataque foi articulado por “setores extremistas da oposição”.

A região do ataque, território dos índios da etnia Pemón, é palco de constantes conflitos desde 2016, em virtude da disputa pela exploração de ouro.

