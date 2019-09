O líder da oposição ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Juan Guaidó, anunciou esta semana a aprovação na Assembleia Nacional da formação de um "Conselho de Estado plural" para convocar eleições presidenciais "livres, justas e transparentes".



"Com o respaldo de todos os setores sociais e políticos da Venezuela, a aprovação unânime da Assembleia Nacional, o aval da comunidade internacional e o acompanhamento dos venezuelanos, hoje ratificamos nossa proposta de solução à crise no nosso país", escreveu o autoproclamando presidente interino em sua conta no Twitter.



Guaidó afirmou que Maduro, a quem chama de "usurpador", pode dizer "ao seu entorno", às forças armadas e aos venezuelanos que a proposta para convocar eleições "não é viável nem constitucional". "Se o regime planeja reincidir em farsas, só piorará o conflito."



Sem esclarecer na sequência de publicações no Twitter detalhes sobre a criação do "Conselho de Estado plural" ou sobre como, na prática, serão convocadas eleições, ele encerra exclamando: "Estamos perto da vitória da Venezuela!".