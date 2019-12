Um helicóptero de turismo desapareceu na costa do Havai com sete pessoas a bordo, segundo informou hoje (27) a guarda costeira norte-americana que conduz as operações de busca.

O equipamento que levava o piloto e seis passageiros, entre os quais duas crianças, desapareceu depois de levantar voo para sobrevoar a ilha de Kauai, no noroeste do arquipélago.

O proprietário do helicóptero alertou as autoridades na noite de quinta-feira, 45 minutos depois do horário previsto para o retorno do helicóptero.

Um barco e um helicóptero foram enviados para a região, mas as "condições meteorológicas estão difíceis", com pouca visibilidade e ventos fortes, segundo informações da guarda costeira.

O helicóptero desaparecido estava equipado com um aparelho de localização eletrônica, mas ainda não foi captado qualquer sinal.





