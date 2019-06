O Departamento de Bombeiros de Nova York informou que um helicóptero colidiu com um prédio na 7ª avenida, em Manhattan, nesta segunda-feira, 10.



Segundo o governador de Nova York, Andrew Cuomo, o helicóptero tentou fazer um pouso forçado no teto do edifício. "Havia sinais de fogo quando ele tentou pousar e as pessoas que estavam no prédio sentiram o edifício tremer", disse Cuomo à rede de TV CNN.



Ainda de acordo com o governador, as informações sobre o acidente são preliminares.



Não há informações, no momento, sobre feridos. (Com agências internacionais)