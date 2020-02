Um homem ainda não identificado atacou pessoas com uma faca, por volta das 14h deste domingo (2), no horário local (11h de Brasília), em uma movimentada avenida em Streatham Hill Road, no sul de Londres, segundo a Polícia Metropolitana (Met Police) da capital inglesa.

Segundo as primeiras informações, o agressor foi baleado e morto após a chegada de agentes de segurança, acionados por moradores e comerciantes locais.

"Um homem foi baleado por oficiais armados em Streatham. Neste momento, acredita-se que várias pessoas tenham sido esfaqueadas. As circunstâncias estão sendo avaliadas; o incidente foi declarado como relacionado ao terrorismo", diz o comunicado da polícia londrina, publicado no Twitter oficial da corporação.

Pouco depois, com a ocorrência em andamento, as autoridades informaram haver ao menos duas vítimas. "Acreditamos que há duas vítimas feridas. Aguardamos atualizações sobre suas condições. O local do crime foi isolado. Divulgaremos mais informações quando possível", completou a polícia.

A corporação também usou a rede social para comunicar a população sobre o fechamento da avenida onde ocorreu o ataque, cuja motivação segue desconhecida - embora haja suspeitas de terrorismo. O objetivo era facilitar os trabalhos dos policiais e das equipes de resgate.

A Met Police também asolicitou às pessoas que "usem o bom senso" para compartilhar fotos e vídeos na internet do ocorrido, para não expor as vítimas nem os oficiais envolvidos no caso.