Um homem foi preso ao entrar na catedral de St. Patrick, em Nova York, portando galões de gasolina, líquido para acender fogo e um isqueiro. O incidente aconteceu dias depois de um incêndio destruir parte da catedral de Notre Dame, em Paris.



"É difícil dizer precisamente quais eram as intenções dele", falou Miller. "Acredito, porém, que é preocupante o fato de um indivíduo entrar em um local icônico com galões de gasolina, líquido para acender fogo e isqueiro."



O comissário de inteligência e contra-terrorismo da Polícia de Nova York John Miller disse que, por volta das 20h (21h no horário de Brasília) dessa quarta-feira, 17, o homem não-identificado desceu de uma van e caminhou ao redor da igreja. Voltou ao veículo, pegou o equipamento com potencial para causar um incêndio e entrou na catedral.



O homem teria sido abordado por um segurança da igreja, que chamou a Polícia. O homem negou que tivesse intenções violentas, e alegou que seu carro havia ficado sem combustível. Ao constatar que o veículo estava abastecido, a Polícia prendeu o homem. "Sua história não é consistente", explicou Miller.



A presença policial foi reforçada nas proximidades da catedral de St. Patrick. Construída em 1878, a edificação foi restaurada recentemente e recebeu intervenções para prevenção de incêndios.