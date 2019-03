Pelo menos seis pessoas morreram e sete ficaram feridas nesta sexta-feira, 22, (noite desta quinta-feira, 21, pelo horário de Brasília) quando um homem jogou seu carro contra uma multidão na cidade de Zaoyang, na província oriental de Hubei, na China. O homem foi morto a tiros pela polícia, informou a mídia local. Autoridades investigam a motivação do ato. Apesar de a China tentar manter uma imagem de país seguro, ataques em locais públicos são comuns.



Explosão



Pelo menos 44 pessoas morreram e 90 ficaram feridas em uma explosão que atingiu nesta quinta-feira uma fábrica de produtos químicos no leste da China, informaram as autoridades locais no Weibo, o Twitter chinês. Muitas outras pessoas ficaram levemente feridas na explosão de uma instalação administrada pela Tianjiayi Chemical, em Yancheng, na Província de Jiangsu. Os feridos foram levados a 16 hospitais. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.