Um barco utilizado para o transporte de mergulhadores afundou nesta segunda-feira (2), após um incêndio perto da Ilha de Santa Cruz, próxima à costa da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, deixando ao menos 33 pessoas desaparecidas, informou a Guarda Costeira do país.



Ao todo, 38 pessoas estavam no barco, mas apenas cinco delas, membros da tripulação, foram resgatadas por outro navio.



Uma delas está com ferimentos leves, como afirmou a Guarda Costeira. "Um grupo de tripulantes foi resgatado, e os esforços continuam para evacuar os passageiros restantes", informou mais cedo a corporação através do Twitter.



O Corpo de Bombeiros de Ventura disse que iniciou o resgate do navio às 3h28 (horário local, 7h28 de Brasília).



Ao ser acionada para efetuar o resgate, a Guarda Costeira havia recebido a informação de que os passageiros estariam presos no barco em chamas, perto da ilha de Santa Cruz.