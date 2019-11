Ao menos 73 pessoas morreram ontem em um incêndio em um trem de passageiros na Província de Punjab, no Paquistão. O fogo foi provocado pela explosão acidental de botijões de gás.



Três vagões, dois da segunda classe e um da primeira, foram afetados pelo incêndio. Os botijões que explodiram eram usados pelos passageiros para esquentar a comida.



Muitas vítimas são peregrinos que viajavam para uma festa religiosa em Lahore. (Com agências internacionais)







