O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou há pouco via redes sociais os venezuelanos para sair as ruas nesta segunda-feira (4), às 11h (12h, pelo horário de Brasília). Na noite desse sábado (2), Guaidó anunciou que está regressando ao país.



"Convoco o povo venezuelano a se manifestar, em todo o país, amanhã, às 11h. Fiquem atentos as redes oficiais, informaremos os pontos de concentração. #VamosBien porque vamos todos. Vamos Venezuela!", escreveu Guaidó em sua conta oficial no Twitter.



