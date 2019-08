Milhares de manifestantes vão às ruas em várias partes do mundo, nesta sexta-feira (23), em defesa da Amazônia. O movimento, motivado pelas queimadas, que acontecem na maior floresta tropical do mundo, ganhou repercursão, principalmente nas redes socias. Os protestos ocorrem em frente a embaixadas brasileiras na Europa. Confira algumas publicações:

Protesto em frente à embaixada do Brasil em Londres, na Inglaterra:

Embaixada do Brasil em Londres cercada pela polícia. Do outro lado, centenas de pessoas no protesto pela Amazônia. Aparentemente, não brasileiros são maioria. Imprensa e agências internacionais com forte presença. Protesto acontece também em outras capitais europeias. pic.twitter.com/Ax9CJ6chYN