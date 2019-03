A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse a membros do seu partido que deixará o cargo quando o Brexit for concluído. Ela não estipulou uma data para a renúncia, mas isso deve ocorrer assim que o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia for concluído no Parlamento.



"Ouvi com clareza a vontade do Partido Conservador", disse May na reunião. "Sei que há o desejo por uma nova liderança na segunda fase do Brexit e não serei um obstáculo para isso."



Mais cedo, um deputado conservador que participou da reunião adiantou que a premiê tinha se comprometido a deixar o cargo. Ela deixará o cargo se o acordo for finalizado", disse o deputado. "Isso sugere que renunciará após a aprovação do acordo."



Outro parlamentar conservador disse que, apesar de May não ter estabelecido uma data para a renúncia, isso deve ocorrer em breve.



Mais cedo, outras fontes dos tories (membros e eleitores do Partido Conservador)disseram que May deve tentar votar - pela terceira vez - o acordo de divórcio com a União Europeia no Parlamento na sexta-feira, mas isso depende do sinal verde do presidente da Casa, John Bercow.