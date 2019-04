A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, reconheceu neste sábado, 6, que as estratégias do governo dela para que o acordo do Brexit seja aprovado fracassaram, dizendo que há poucas perspectivas de que os legisladores apoiem a proposta em um "futuro próximo".



Ela pediu ainda aos legisladores da oposição que ajudem o país a buscar um acordo de divórcio com a União Europeia.



"Os eleitores esperam que seus políticos trabalhem juntos quando o interesse nacional assim o exigir", afirmou May.



Depois da Câmara dos Comuns rejeitar três vezes o acordo de May com a UE, ela convidou o Partido Trabalhista, de oposição, a discutir alternativas. As tentativas de negociações ao longo desta semana fracassaram.



A Grã-Bretanha deveria deixar a UE em 29 de março, porém conseguiu um adiamento até 22 de maio em caso de aprovação de acordo no Congresso britânico. Caso os parlamentares não aceitem o projeto, o Brexit deve ocorrer no dia 12 de abril.



May trabalha, no entanto, para conseguir com a UE um adiamento do prazo do Brexit para 30 de junho.



