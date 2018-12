Um garoto de oito anos da Guatemala morreu sob a custódia do governo norte-americano nesta terça-feira, de acordo com informações de autoridades de imigração dos EUA. Trata-se da segunda morte de uma criança migrante em detenção no país neste mês.



Segundo a agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, na segunda-feira o menino mostrava "sinais de doença potencial" e foi levado junto com seu pai a um hospital em Alamogordo, Novo México, onde foi diagnosticado com resfriado e febre. A criança ficou em observação por pouco mais de uma hora e foi liberada após os médicos receitarem amoxicilina e ibuprofeno. À noite, o menino retornou ao hospital com náuseas e vômitos e morreu horas depois.



A causa da morte do garoto ainda não foi determinada. A agência informou ainda que notificou o inspetor geral do Departamento de Segurança Nacional e o governo da Guatemala.



No início deste mês, uma menina guatemalteca de sete anos morreu após ter sido detida por agentes de fronteira dos EUA. Fonte: Associated Press.