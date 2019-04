O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que "nosso país está cheio", em visita à região da fronteira com o México na Califórnia. Ele falou com agentes imigratórios e insistiu que o sistema de imigração americano está excessivamente sobrecarregado.



Trump tem insistido na necessidade de conseguir mais verba para construir um muro na fronteira. Enquanto isso, a Califórnia e outros 19 Estados processam o presidente por causa da intenção dele de desviar fundos para essa obra. "Há de fato uma emergência na nossa fronteira sul", comentou o líder.



O presidente declarou que pelo menos 650 quilômetros de muros na fronteira devem ser construídos nos próximos dois anos. Além disso, culpou a oposição do Partido Democrata por obstruir o tema no Congresso, o que segundo ele provoca a crise imigratória.



Trump ainda elogiou o trabalho feito pelo México nos últimos quatro dias para conter o fluxo migratório. Segundo ele, caso o vizinho não controle a situação, ele pode fechar a fronteira. Fonte: Dow Jones Newswires.