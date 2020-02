Um doente de 60 anos, infectado pelo novo coronavírus, morreu nesta quarta-feira (26) na Itália. Até agora, 11 pessoas morreram no país vítimas da infecção, e o número de contágios subiu para mais de 350.

São mais 100 casos confirmados de um dia para o outro e a maioria concentra-se no Norte da Itália.



Segundo a repórter da RTP, Rosário Salgueiro, a cidade de Milão está praticamente deserta, há escolas e museus fechados, e parte da cidade parada.



A direção de saúde regional aconselhou as pessoas a ficarem em casa e, se possível, trabalhar de casa.

O cenário na Itália piorou hoje, com as autoridades anunciando 30 novos casos nas duas regiões mais afetadas: Lombardia e Veneto. Entre os novos infectados estão crianças.



Em Lombardia, região onde fica a cidade de Milão, os casos subiram para 259, com quatro crianças entre os infectados. A criança mais nova é uma menina de quatro anos.



Já em Veneto, o número de doentes aumentou para 58.



Os casos confirmados em todo o país são mais de 350 e o número de mortos mantém-se em 11. Todas as vítimas eram idosos, e a maioria tinha outros problemas de saúde.



