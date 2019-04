Oprah Winfrey informou na segunda-feira, 8, que doará 2 milhões de dólares (o equivalente a R$ 7,7 milhões) para a revitalização da cultura, beleza natural e história de Porto Rico.



Metade do dinheiro foi para o programa de resgate e recuperação da Federação Hispânica, o Unidos, a fim de ajudar na implementação de soluções para os problemas causados pelo furacão Maria no país, em 2017. O projeto tem o objetivo de atender às necessidades imediatas e de longo prazo das famílias e comunidades de Porto Rico.



A outra parte da doação será destinada ao Fundo Flamboyán para as Artes, a fim de proteger o acervo artístico, cultural e criativo da ilha.



"As necessidades de Porto Rico e de nossos compatriotas norte-americanos após os trágicos furacões ainda são muito reais, e os trabalhos que já foram feito por essas duas organizações e outras dentro e fora da ilha estão longe de terminar", disse Oprah Winfrey em nota da Federação Hispânica.