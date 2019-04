O papa Francisco expressou nesta quarta-feira, 17, seu agradecimento aos bombeiros que arriscaram suas vidas para salvar a catedral de Notre-Dame, em Paris, em nome de toda a Igreja Católica. "A gratidão de toda a Igreja vai para os que fizeram tudo o que podiam, até arriscando suas vidas, para salvar a catedral", afirmou o pontífice durante a audiência semanal com milhares de fiéis na praça de São Pedro.



"Que a Virgem Maria abençoe e apoie o trabalho de reconstrução. Que isso possa ser uma obra coral, para o louvor e glória de Deus", acrescentou Francisco.



O papa também expressou "sua grande afeição" e sua "proximidade" com a comunidade diocesana, todos os parisienses e toda a população francesa após o incêndio. "Eu estou muito triste e me sinto muito próximo de todos vocês", disse o sumo pontífice.



Na terça-feira, 16, o papa já havia conversado por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o incêndio que devastou Notre-Dame. Em um telegrama enviado ao arcebispo de Paris, monsenhor Michel Aupetit, Francisco desejou "a mobilização de todos" para reconstruir esta "joia arquitetônica de uma memória coletiva", que segundo ele, pertence ao "patrimônio arquitetônico e espiritual de Paris, da França e da humanidade".

Leia mais:

Doações para reconstrução de Notre-Dame somam US$ 900 milhões

Marcas de luxo doam 300 milhões de euros para reconstrução de Notre Dame