Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas nesse domingo (17) à noite, em um tiroteio numa residência em Fresno, no estado da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

De acordo com o chefe de Polícia de Fresno, Michael Reid, o tiroteio ocorreu numa residência, onde cerca de 35 pessoas, incluindo crianças, assistiam a um jogo de futebol.

Um ou mais atiradores entraram na residência e "abriram fogo no jardim, onde estava a maioria das pessoas", acrescentou.

Três pessoas morreram no local, "todos homens asiáticos de 25 a 30 anos", e uma quarta pessoa, transportada em estado crítico para o hospital, morreu devido aos ferimentos.

Seis pessoas ficaram ligeiramente feridas e não correm risco de morte, informou Reid.

A polícia analisou imagens de video da casa e recolheu testemunhos dos vizinhos, que alertaram as autoridades quando ouviram os tiros por volta das 18h de domingo (2h de segunda-feira em Lisboa), para tentar identificar e localizar os atiradores.





