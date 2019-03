Uma petição que apela à revogação do Artigo 50, que normatiza o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), disponível no site do Legislativo britânico alcançou neste domingo (24) a marca inédita de cinco milhões de assinaturas. Por volta de 12h37 (de Brasília), 5.053,884 pessoas haviam declarado suporte ao documento virtual.



Ontem, milhares de pessoas foram às ruas em Londres para pedir uma segunda votação popular sobre o Brexit. Os protestos deste final de semana ocorrem enquanto a primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrenta pressão dos membros de seu Partido Conservador para deixar o cargo, em troca de apoio ao seu acordo de saída da UE. A mídia local diz ainda que a líder poderia estar prestes a sofrer um golpe de gabinete, com um número crescente de ministros de seu governo buscando forçá-la a sair.