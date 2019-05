O Palácio de Kensington anunciou nesta sexta-feira, 24, que a princesa Charlotte, de quatro anos, irá se juntar em setembro a seu irmão George na escola Thomas's Battersea, em Londres. A instituição particular tem 560 estudantes entre 4 e 13 anos e procura produzir "cidadãos do mundo", de acordo com seu site.



O diretor Simon O'Malley disse que a escola está "encantada" com o fato de o príncipe William e Kate, a duquesa de Cambridge, terem escolhido sua escola para Charlotte. "Estamos muito ansiosos para recebê-la e a todos os nossos novos alunos à escola em setembro", afirmou O'Malley.



Charlotte é quarta na linha de sucessão ao trono britânico atrás do príncipe Charles, William, e de seu irmão George.