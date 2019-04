O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul determinou nesta quinta-feira, 11, que a proibição do aborto é inconstitucional. A decisão abre caminho para uma provável redução das restrições impostas há décadas.



O aborto é ilegal na Coreia do Sul desde 1953, salvo exceções como em casos de estupro. As condenações para quem desrespeita a lei são incomuns, porém sua ilegalidade cria um estigma social.



O tribunal composto por nove juízes decidiu nesta quinta que o Parlamento do país elabore uma lei para tornar mais brandas as regulações atuais contra o aborto. A medida deverá ser tomada até o final de 2020. A proibição atual será revogada caso o Parlamento não crie nova legislação até a data.