Centenas de pessoas, incluindo proeminentes políticos alemães e membros da comunidade judaica, estão protestando nas ruas de Berlim em oposição a uma manifestação maior, contrária a Israel.



A polícia da capital alemã de Berlim manteve afastados os protestos concorrentes no sábado.



A manifestação anual de al-Quds - árabe para Jerusalém - contra Israel atraiu mais de mil participantes, com alguns cantando "a Palestina renascerá!" ou "Gaza Livre". Outros balançam bandeiras iranianas.



A agência de notícias alemã DPA informou que o comissário de antissemitismo do governo, Felix Klein; o embaixador israelense na Alemanha, Jeremy Issacharoff; e o principal oficial de segurança de Berlim, Andreas Geisel, participaram da manifestação pró-Israel.



Geisel instou o governo alemão a considerar a proibição da ala política do grupo militante Hezbollah. Alguns no contra-protesto agitavam bandeiras e cartazes israelenses com slogans como "Chegou a hora de transformar o Hamas em homus".



Fonte: Associated Press.