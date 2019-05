O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou nesta segunda-feira (27) que está pronto para participar das negociações em Oslo entre o governo da Venezuela e a oposição, caso todas as partes achem produtivo.

No sábado (25), a Noruega informou que representantes do governo da Venezuela e da oposição retornariam a Oslo, em continuidade a uma rodada de conversações preliminares sobre como lidar com a crise política do país.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores russo declarou que recebia bem a notícia de que as negociações continuariam, mas alertou contra quaisquer forças exteriores que tentem impor ultimatos à liderança da Venezuela.





