A polícia antiterrorismo do Reino Unido está interrogando um homem suspeito de esfaquear três pessoas em uma estação de trem de Manchester na véspera de Ano Novo. A polícia disse nesta terça-feira (1º) que duas vítimas foram levadas para um hospital para tratamento com ferimentos com faca e um policial de transporte britânico foi esfaqueado no ombro. Ele chegou a ser hospitalizado, mas já foi liberado.



O incidente aconteceu muito perto da Manchester Arena, onde um homem-bomba havia matado 22 pessoas em 2017 durante um show. Uma testemunha teria dito que o homem com a faca gritou "Alá" durante o ataque, mas as autoridades britânicas não confirmaram a informação. O chefe de polícia assistente Rob Potts disse que o incidente foi "não contínuo" e que não há "atualmente nenhuma informação de inteligência que sugira haver uma ameaça maior".