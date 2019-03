Uma série de tornados atingiu na segunda-feira (4) o Estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos, deixando 23 mortos e mais de 50 feridos.



O xerife Jay Jones, do Condado de Lee, um dos mais atingidos, afirmou que entre os mortos estão três crianças.



Pelo menos uma dúzia de tornados atingiu o Alabama e a Geórgia na tarde de ontem, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Os fortes ventos, de até 240 km/h, destruíram telhados, imóveis e arrancaram árvores.



Nas operações de busca, foram utilizados drones equipados com detectores de calor, que poderiam ajudar na localização dos sobreviventes. Imagens mostram destroços por uma área de mais de um quilômetro. (Com agências)