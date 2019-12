Pelo menos sete pessoas morreram nesta quinta-feira, (26) no leste da Turquia no naufrágio de um barco que transportava imigrantes ilegais no Lago de Vã, informou o governo local em comunicado.

As equipes de resgate conseguiram salvar 64 pessoas do Afeganistão, Paquistão e Bangladesh. Todos foram transferidos para hospitais da região.

O barco seguia para a província de Bitlis. As equipes de resgate com mergulhadores continuam as operações de busca.





