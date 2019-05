Ao menos três pessoas morreram na passagem de uma série de tornados pelo Estado americano do Missouri, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira, 23. As mortes foram registradas em Golden City, no sul do Estado.



Entre as vítimas foi identificado o casal Kenneth G. Harris, de 86 anos, e Opal P. Harris, de 83, cujos corpos foram encontrados a cerca de 200 metros de sua casa, segundo autoridades locais. A terceira vítima é uma mulher, Betty Berg, de 56 anos. Seu marido, Mark, ficou ferido gravemente.



O governo emitiu um alerta de emergência em Jefferson City, capital do Estado, e pediu que os moradores procurassem abrigo diante das fortes chuvas e ventos. Vários prédios e casas foram destruídos na capital. A passagem do tornado também deixou estragos nos Estados de Oklahoma e Kansas.



Os ventos derrubaram árvores e postes de energia elétrica em Jefferson City. Os serviços de emergência alertaram os moradores para grandes inundações. (Com agências internacioanis)