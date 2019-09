Um ataque a tiros deixou pelo menos três pessoas mortas em Albuquerque, cidade mais populosa do estado do Novo México, nos Estados Unidos. As primeiras informações sobre o caso foram divulgadas na madrugada desta sexta-feira (13), pela Associated Press.



De acordo com a polícia local, além dos mortos, duas pessoas ficaram feridas, uma delas ficou em estado grave. O caso ainda estava em andamento às 02h30, quando as informações inciais foram publicadas.



Os ataque teria acontecido no número 1028, em Lura Place Southwest. Até o momento, não há confirmação do número de atiradores e nem se o caso se trata de um ataque a tiros.